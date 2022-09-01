В центре Краснодара устроили массовую драку

В Краснодаре в ночь на 1 сентября около одного из баров на улице Красной произошла массовая драка

В ночь на 1 сентября в Краснодаре около бара на улице Красной, 67 произошла массовая драка. Происходящее сняли на камеру жильцы соседнего дома и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что сначала мужчины вступили в словесную перепалку, а затем один из них ударил другого.

В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что ночью на место драки выехали наряды ППС, но к их приезду участники потасовки скрылись. Заявлений в полицию о конфликте или телесных повреждениях не поступало. В полиции начали проверку и разыскиваютучастников конфликта.