В центре Краснодара устроили массовую драку

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Краснодар №1. Телетайп», t.me/tipichkras
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Краснодар №1. Телетайп», t.me/tipichkras

В Краснодаре в ночь на 1 сентября около одного из баров на улице Красной произошла массовая драка

В ночь на 1 сентября в Краснодаре около бара на улице Красной, 67 произошла массовая драка. Происходящее сняли на камеру жильцы соседнего дома и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что сначала мужчины вступили в словесную перепалку, а затем один из них ударил другого. 

В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что ночью на место драки выехали наряды ППС, но к их приезду участники потасовки скрылись. Заявлений в полицию о конфликте или телесных повреждениях не поступало. В полиции начали проверку и разыскиваютучастников конфликта.

Как писали Юга.ру, в ночь с 4 на 5 августа в Краснодаре на остановке подрались двое мужчин. Один из них погиб.

Драки Краснодар Полиция

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