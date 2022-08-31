В Краснодарском крае продавец вытолкала из магазина грабителя с ножом

В Тбилисском районе продавец вытолкала за дверь грабителя с ножом и вызвала полицию

инцидент произошел в одном из круглосуточных магазинов Тбилисского района. Мужчина с ножом потребовал у продавца отдать все деньги из кассы, но женщина начала сопротивляться. Она вытолкала грабителя за дверь, заперла ее изнутри и вызвала полицию.

Полицейские по камерам наблюдения смогли установить направление, в котором скрылся подозреваемый. Вскоре его задержали. Нападавшим оказался 40-летний местный житель. Он был неоднократно судим, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 162 УК РФ (покушение на разбойное нападение). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Наказание по этим статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы.