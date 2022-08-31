В Краснодарском крае продавец вытолкала из магазина грабителя с ножом

Краснодарский край

Распечатать

  • © Кадр из видео пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю
    © Кадр из видео пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Тбилисском районе продавец вытолкала за дверь грабителя с ножом и вызвала полицию

инцидент произошел в одном из круглосуточных магазинов Тбилисского района. Мужчина с ножом потребовал у продавца отдать все деньги из кассы, но женщина начала сопротивляться. Она вытолкала грабителя за дверь, заперла ее изнутри и вызвала полицию.

Полицейские по камерам наблюдения смогли установить направление, в котором скрылся подозреваемый. Вскоре его задержали. Нападавшим оказался 40-летний местный житель. Он был неоднократно судим, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 162 УК РФ (покушение на разбойное нападение). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Наказание по этим статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре 18-летний грабитель украл из квартиры деньги, но оставил там куртку и паспорт. О забытых вещах он вспомнил после того, как ушел с места преступления.

Кражи Краснодар Происшествия Тбилисский район

Новости

В Краснодарском крае продавец вытолкала из магазина грабителя с ножом
Почти 30 млн рублей в Сочи потратят на спасение субтропических пальм. Город может остаться без них
В Краснодаре установили 12 светофоров, которые умеют регулировать поток автомобилей
Бывший глава Апшеронского района пытался дать взятку сотруднику ФСБ. Уголовный срок он не получил, но 1 млн придётся выплатить
В горах Сочи спасатели второй день не могут найти туриста
За сутки в Краснодарском крае в два раза выросло количество заболевших COVID-19

Лента новостей

Реклама на сайте