Бывший глава Апшеронского района пытался дать взятку сотруднику ФСБ. Уголовный срок он не получил, но 1 млн придётся выплатить

Весной 2022 года в отношении бывшего главы Самвела Мелконяна проводили оперативно-розыскные мероприятия сотрудники УФСБ Горячего Ключа. В апреле его вызвали на допрос. Там он предложил сотруднику ведомства 200 тыс. рублей, чтобы тот не привлекал его к уголовной ответственности.

Сотрудник районного УФСБ сообщил об этом в Следственный комитет и согласился на предложение Мелконяна. 24 мая бывшего главу задержали при передаче взятки, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В отношении Мелконяна завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.«б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере). На суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей и на пять лет лишили права занимать должности на госслужбе.

Как писали Юга.ру, в Сочи завели уголовное дело на мужчину, который пытался дать взятку в размере 800 тыс. рублей за документы на землю. В Успенском районе в июне бывший заместитель прокурора получил 7 лет тюрьмы за вымогательство 250 тыс. рублей у директора местного «Водоканала».