Проект Южного скоростного периметра отправили на доработку. Жители Краснодара выступили против него

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре приняли решение доработать проект Южного скоростного периметра после его обсуждений с горожанами

Напомним, Южный скоростной периметр — это трасса длиной в 9,6 км от улицы Бородинской через Валерия Гассия до Старокубанской с двумя мостами в районе «Солнечного острова». Оттуда она пройдет по Воронежской с выходом на Адыгейскую набережную и Шевченко. Ее отразили в генплане в 2020 году.

Но жители микрорайона Гидростроителей выступили против строительства Южного скоростного периметра. Дело в том, что для строительства дороги необходимо сносить гаражи и изымать земельные участки. 

После этого в мэрии Краснодара рассказали, что проект трассы еще не утвержден и документ скорректируют после общественных слушаний.

В пресс-службе мэрии города 29 августа сообщили, что по результатам слушаний вынесли заключение и опубликовали его на сайте администрации. Документацию по планировке периметра отправили на доработку. 

«После утверждения документации по планировке территории для строительства этого объекта потребуется разработка проектно-сметной и оформление земельно-правовой документации», — добавили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, «Автодор» до 2035 года хочет построить новую 100-километровую дорогу к Черному морю. Она должна будет разгрузить трассу Джубга — Сочи. 

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