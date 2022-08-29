Проект Южного скоростного периметра отправили на доработку. Жители Краснодара выступили против него

В Краснодаре приняли решение доработать проект Южного скоростного периметра после его обсуждений с горожанами

Напомним, Южный скоростной периметр — это трасса длиной в 9,6 км от улицы Бородинской через Валерия Гассия до Старокубанской с двумя мостами в районе «Солнечного острова». Оттуда она пройдет по Воронежской с выходом на Адыгейскую набережную и Шевченко. Ее отразили в генплане в 2020 году.

Но жители микрорайона Гидростроителей выступили против строительства Южного скоростного периметра. Дело в том, что для строительства дороги необходимо сносить гаражи и изымать земельные участки.

После этого в мэрии Краснодара рассказали, что проект трассы еще не утвержден и документ скорректируют после общественных слушаний.

В пресс-службе мэрии города 29 августа сообщили, что по результатам слушаний вынесли заключение и опубликовали его на сайте администрации. Документацию по планировке периметра отправили на доработку.

«После утверждения документации по планировке территории для строительства этого объекта потребуется разработка проектно-сметной и оформление земельно-правовой документации», — добавили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, «Автодор» до 2035 года хочет построить новую 100-километровую дорогу к Черному морю. Она должна будет разгрузить трассу Джубга — Сочи.