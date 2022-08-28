Путин пообещал деньги беженцам с территорий СВО и Украины
27 августа Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно переехавшим в РФ
Для перечисленных граждан, прибывших в Россию после 18 февраля 2022 года, указ постановляет с 1 июля 2022 года следующие выплаты:
- ежемесячная пенсионная выплата — 10 тыс. рублей;
- ежемесячная социальная выплата инвалидам — 10 тыс. рублей;
- доплата к ежемесячной пенсии или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, — 3 тыс. рублей;
- ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5 тыс. рублей;
- единовременная выплата беременным женщинам — 10 тыс. рублей;
- единовременная выплата при рождении ребенка — 20 тыс. рублей;
- ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4 тыс. рублей, если такой ребенок находится под опекой или попечительством — 15 тыс. рублей, на каждого ребенка до 23 лет при условии его обучения по очной форме в образовательной организации — 4 тыс. рублей;
- ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 тыс. рублей.
Украина — Россия:
Выплаты по указу намерены производить по 31 декабря 2022 года уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ.
Выплаты по этому указу не причитаются лицам, признанным беженцами по федеральному закону от 19.2.1993 № 4528–1 «О беженцах». Граждане первых двух групп могут получить одну из указанных выплат по их выбору.
Власти России постоянно что-то обещают. Например, кубанские чиновники ежегодно собираются поднять зарплаты учителям. В 2020 году Юга.ру изучили обещания за предыдущие 15 лет и узнали у педагогов, сколько они получают. Еще власти Краснодарского края ежегодно обещали решить вопрос с обманутыми дольщиками раз и навсегда. В том же году Юга.ру собрали все уверения за предыдущие 12 лет. В обоих случаях всё оказалось ожидаемым пустословием.