Путин пообещал деньги беженцам с территорий СВО и Украины

27 августа Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно переехавшим в РФ

Для перечисленных граждан, прибывших в Россию после 18 февраля 2022 года, указ постановляет с 1 июля 2022 года следующие выплаты: ежемесячная пенсионная выплата — 10 тыс. рублей;

ежемесячная социальная выплата инвалидам — 10 тыс. рублей;

доплата к ежемесячной пенсии или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, — 3 тыс. рублей;

ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5 тыс. рублей;

единовременная выплата беременным женщинам — 10 тыс. рублей;

единовременная выплата при рождении ребенка — 20 тыс. рублей;

ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4 тыс. рублей, если такой ребенок находится под опекой или попечительством — 15 тыс. рублей, на каждого ребенка до 23 лет при условии его обучения по очной форме в образовательной организации — 4 тыс. рублей;

ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 тыс. рублей.

Украина — Россия: Репортаж из лагеря помощи беженцам на границе

Выплаты по указу намерены производить по 31 декабря 2022 года уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ. Выплаты по этому указу не причитаются лицам, признанным беженцами по федеральному закону от 19.2.1993 № 4528–1 «О беженцах». Граждане первых двух групп могут получить одну из указанных выплат по их выбору.