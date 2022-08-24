В «ЕвроХим-БМУ» стартовала неделя открытых дверей для родственников сотрудников компании
В канун празднования 45-летия «ЕвроХим-БМУ» на территории химического завода начались увлекательные экскурсии для детей, родственников и друзей сотрудников предприятия
Цель таких экскурсий — познакомить родственников и близких людей работников предприятия с местом, на котором усердно трудятся их родители, мужья, жены и друзья. Также немаловажной задачей было рассказать всем посетителям экскурсии о производителе минеральных удобрений, который считается крупнейшим в ЮФО, и о его знаменательном юбилее.
Гости посетили все основные производственные цеха, о работе которых им рассказали начальники соответствующих структурных подразделений. Некоторые экскурсанты увидели рабочие места своих родных и познакомились со спецификой работы на определенном участке производства.
Приятным завершением каждой экскурсии стали памятные подарки, специально подготовленные для всех участников мероприятия к грядущему юбилею «ЕвроХим-БМУ».
Компания часто принимает гостей на своей территории, чтобы рассказать об основных этапах производства и востребованных на предприятии специальностях. Так, в апреле на предприятии стартовали профориентационные экскурсии для выпускников 9-х и 11-х классов в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов». В мае на территории минерально-химической компании для белореченских школьников 7–10 классов прошла первая профориентационная экскурсия в рамках набора в ЕвроХим-классы. А в июне «ЕвроХим-БМУ» провёл экскурсию для учеников МАОУ СОШ № 31 имени В.В. Толкуновой. Ребята познакомились с производством минеральных удобрений и увидели, как выглядит промышленное предприятие изнутри.