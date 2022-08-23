Бюджет Сочи достиг 24 млрд рублей. Рассказываем, на что решили потратить сверхдоходы

Бюджет Сочи с начала года достиг отметки в 24 млрд рублей. Это на треть больше предолимпийского периода. Сверхдоход курорта составил более миллиарда рублей. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своём телеграм-канале. Также он рассказал, что финансовый потенциал растёт благодаря собственным доходам, а также за счёт участия в госпрограммах. В конце прошлого года депутаты запланировали доходную часть бюджета в 16 млрд рублей.

«В итоге сверхдоход — более миллиарда рублей — мы дополнительно направляем на исполнение поручений наших жителей, которые регулярно получаем на встречах и при работе с обращениями. Депутаты уже поддержали наши предложения», — написал Копайгородский.

Власти решили направить более 300 млн рублей на благоустройство набережной реки Псезуапсе в Лазаревском районе, а также обновление плитки и ремонт тротуаров во всех районах курорта. Ещё 186 млн предусмотрено на обустройство детских площадок.

135 млн в Сочи потратят на декоративно-световое оформление и подготовку общегородских праздников. На 191 млн увеличили расходы бюджета на приобретение жилья для переселенцев из аварийного фонда.

В июне бюджет Краснодара впервые в истории превысил 50 млрд рублей. В этом году 188,1 млн рублей в виде субсидий направили на оснащение шести новых детских садов. Кроме того, 161,5 млн рублей выделят на благоустройство сквера Изумрудного в Молодежном микрорайоне. 140,2 млн рублей получил департамент транспорта на строительство трех дорожных объектов.

Юга.ру писали, что Краснодар получит из краевого бюджета 1 млрд рублей на обновление трамвайного парка.