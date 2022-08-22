Молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» поучаствовали в масштабном экосубботнике в Белореченске

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

В преддверии празднования 160-летия Белореченского района и 45-летия «ЕвроХим-БМУ» волонтеры города и молодые специалисты минерально-химической компании провели масштабный субботник

20 августа молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» совместно с волонтерами Краснодарской краевой экологической общественной организации «Экосодружество» и Управления по делам молодежи, а также ТОСом «Западный» организовали экологический субботник.

Активисты собрали на субботнике 36 мешков мусора и полностью очистили прилегающую территорию ДНТ «Быт-Сервис» от скопившегося мусора перед праздниками. Торжественные мероприятия в честь 160-летия Белореченского района и 45-летия «ЕвроХим-БМУ» пройдут 2,3 и 4 сентября в Белореченске.

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В 2022 году предприятие «ЕвроХим-БМУ» активно реализует ESG-стратегию и всячески содействует в организации и проведении экологических мероприятий. Так, в преддверии своего 45-летия компания «ЕвроХим-БМУ» совместно с представителями Гривенского рыбзавода выпустила в реку Кубань 54 тыс. молоди осетра. Это поможет восполнить популяцию этой рыбы в районе станицы Гривенской Краснодарского края.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в 2022 году для молодых специалистов минерально-химической компании «ЕвроХим» стартовал конкурс на лучший ESG-проект. 

Белореченский район ЕвроХим Мусор Субботник Экология

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