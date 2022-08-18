В Краснодарском крае мужчина хотел застрелить своего знакомого, но промахнулся

В Красноармейском районе мужчину будут судить за покушение на убийство. Он хотел застрелить своего знакомого

Мужчины из хутора Прикубанского часто конфликтовали из-за личной неприязни . В ночь на 24 января подозреваемый пришел домой к односельчанину. Мужчина знал, что его знакомый хранит за холодильником двуствольное охотничье ружье, и воспользовался этим.

Фигурант взял оружие и выстрелил в своего знакомого два раза, но промахнулся и повредил ему кисть руки. После этого мужчина забрал с собой ружье и скрылся. Потерпевший не стал обращаться за медпомощью и в полицию. О случившемся сотрудники правоохранительных органов узнали во время проверки. Какой именно — не уточнется.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали, что мужчину задержали и в ближайшее время заключат под стражу. Ружье нашли и изъяли. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи проводят экспертизы и продолжают расследование дела.

Как писали Юга.ру, в декабре 2021 года краснодарский суд приговорил к шести годам лишения свободы 70-летнюю пенсионерку. Ее признали виновной а покушении на убийство по религиозным мотивам.