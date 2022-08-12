В Сочи мужчина пытался дать взятку в 800 тыс. рублей. На него завели уголовное дело

Бизнесмен в Сочи предлагал 800 тыс. рублей должностному лицу за документы на землю. Теперь его ждет суд

Как рассказали в краевой прокуратуре, 47-летний житель Сочи обратился к временно исполняющему обязанности директора предприятия «Россия» за разрешением на землю. Мужчина хотел получить во временное пользование участки и скрыть аренду договором концессии.

За это он предложил руководителю предприятия 800 тыс. рублей. После этого мужчина передал ему часть суммы в размере 200 тыс. рублей и его задержали сотрудники УФСБ.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере). Дело направили в Адлерский районный суд.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске задержали двух оперуполномоченных транспортной полиции. Их подозревают в покушении на мошенничество. Они обещали помочь подозреваемому изменить наказание за 50 тыс. рублей.