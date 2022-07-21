Билайн запустил новый тариф UP

Новый тариф UP от билайна заменит собой основную линейку тарифов оператора

Внутри нового тарифа от билайн «живут» пять персонажей, их зовут апперы — это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Каждый из них обладает своей уникальной суперспособностью, с помощью которой пользователь может «прокачивать» свой тариф и каждый месяц получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и спецпредложения.

Какие суперсилы есть у апперов: пчела Базя дает возможность делиться своими минутами и гигабайтами с номерами членов вашей семьи со скидкой 50%;

дракон Юнг дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok;

котик Пуш обеспечивает приоритетное обслуживание в службе поддержки клиентов билайна и дает в 1,5 раза больше интернета в роуминге без доплаты;

робот Пинг дарит дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера Узбекистана, TCELL Таджикистана, Beeline Кыргызстана и Beeline Армении;

панда Тапа защитит от подключения нежелательных подписок в интернете и дает скидку 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет.

Для пользователя каждый из апперов представляет собой заранее собранный набор настроек тарифа, который лучше всего подойдет для того или иного сегмента аудитории. При этом у каждого клиента остается возможность дополнительно настроить тариф UP под себя: добавить гигабайты, минуты, SMS, подключить дополнительные сервисы — как от билайна, так и от партнеров оператора, например, «Яндекс» и IVI.

Каждый из пяти апперов имеет 36 вариантов настроек. В итоге пользователям доступны 180 вариантов базового наполнения тарифа UP и более тысячи комбинаций с дополнительными опциями.

Апперы © Изображение предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»

UP — это логичное продолжение тарифа-конструктора «Твое решение», который появился у билайна в октябре 2021 года вместе с обновлением бренда. Тогда 54% аудитории оператора позитивно восприняло изменения в бренде оператора, включая визуальный стиль и новый слоган «На твоей стороне».

«Билайн применяет современные технологии и предоставляет удобные решения. Одно из них — самый гибкий и вариативный тариф в истории билайн — тариф UP. Он заменил собой более 20 продуктов, которые были доступны ранее. Мы взяли лучший опыт из продуктов для семьи, добавили гибкость тарифа «Твое решение», геймификацию пользовательского опыта и получили тариф UP », — прокомментировал директор розничного бизнеса южного региона билайн Билал Тарамов.

Билайн активно развивает диджитал-партнерство и планирует постоянно пополнять список сервисов, которые можно будет подключить в тарифе UP и оплачивать прямо со своего мобильного счета.