Билайн запустил новый тариф UP

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  • © Фото artursafronovvvv, freepik.com
    © Фото artursafronovvvv, freepik.com

Новый тариф UP от билайна заменит собой основную линейку тарифов оператора

Внутри нового тарифа от билайн «живут» пять персонажей, их зовут апперы — это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Каждый из них обладает своей уникальной суперспособностью, с помощью которой пользователь может «прокачивать» свой тариф и каждый месяц получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и спецпредложения.

Какие суперсилы есть у апперов:

  • пчела Базя дает возможность делиться своими минутами и гигабайтами с номерами членов вашей семьи со скидкой 50%;
  • дракон Юнг дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok;
  • котик Пуш обеспечивает приоритетное обслуживание в службе поддержки клиентов билайна и дает в 1,5 раза больше интернета в роуминге без доплаты;
  • робот Пинг дарит дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера Узбекистана, TCELL Таджикистана, Beeline Кыргызстана и Beeline Армении;
  • панда Тапа защитит от подключения нежелательных подписок в интернете и дает скидку 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет.

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Для пользователя каждый из апперов представляет собой заранее собранный набор настроек тарифа, который лучше всего подойдет для того или иного сегмента аудитории. При этом у каждого клиента остается возможность дополнительно настроить тариф UP под себя: добавить гигабайты, минуты, SMS, подключить дополнительные сервисы — как от билайна, так и от партнеров оператора, например, «Яндекс» и IVI.

Каждый из пяти апперов имеет 36 вариантов настроек. В итоге пользователям доступны 180 вариантов базового наполнения тарифа UP и более тысячи комбинаций с дополнительными опциями.

  • Апперы © Изображение предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»
    Апперы © Изображение предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»

UP — это логичное продолжение тарифа-конструктора «Твое решение», который появился у билайна в октябре 2021 года вместе с обновлением бренда. Тогда 54% аудитории оператора позитивно восприняло изменения в бренде оператора, включая визуальный стиль и новый слоган «На твоей стороне».

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«Билайн применяет современные технологии и предоставляет удобные решения. Одно из них — самый гибкий и вариативный тариф в истории билайн — тариф UP. Он заменил собой более 20 продуктов, которые были доступны ранее. Мы взяли лучший опыт из продуктов для семьи, добавили гибкость тарифа «Твое решение», геймификацию пользовательского опыта и получили тариф UP », — прокомментировал директор розничного бизнеса южного региона билайн Билал Тарамов.

Билайн активно развивает диджитал-партнерство и планирует постоянно пополнять список сервисов, которые можно будет подключить в тарифе UP и оплачивать прямо со своего мобильного счета.

Ранее Юга.ру рассказывали, что билайн запустил в Краснодарском крае технологию VoLTE (Voice over LTE), которая позволит абонентам одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным 4G-интернетом. Также оператор на 70% ускорил мобильный интернет в Краснодарском крае.

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