На выходных в Краснодарском крае будут дожди и до 35 °С

Синоптики рассказали, что 15-17 июля на Кубани пройдут дожди, но температурный режим не изменится

В Краснодаре 15 июля синоптики обещают переменную облачность без осадков. Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Воздух прогреется до 29-31 °С.

По краю в пятницу осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем 27-32 °С. В Горячем Ключе 27 °С, Армавире 29 °С, Тимашевске 30 °С. На Черноморском побережье также без осадков. Термометры днем покажут до 32 °С. На участке от Джубги до Магри ветер 12-14 м/с, высота волны 0,8-1,3 метра.

На выходных 16-17 июля в краевой столице будет 28-30 °С. В субботу синоптики прогнозируют дождь и северный ветер до 4 м/с. В воскресенье ожидается переменная облачность без осадков.

Синоптики центра «Фобос» сообщили, что на выходных в крае будет преобладать солнечная и сухая погода на фоне повышенного атмосферного давления. Кратковременные дожди ожидаются только на севере региона. Днем 16 июля температура воздуха составит 30-35 °С, 17 июля опустится до 27-32 °С. В предгорных юго-восточных районах столбики термометров покажут 22-27 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, без существенных осадков. В субботу днем в Туапсинском районе кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. В Анапе и Новороссийске 27-28 °С, Геленджике 25-26 °С, а в Сочи 30-35 °С.

Юга.ру писали, что на Черноморском побережье индекс ультрафиолетового излучения может повыситься до опасных значений. Специалисты рекомендуют днём оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами, шляпу и солнцезащитные очки.