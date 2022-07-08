На главу Брюховецкого района завели уголовное дело. Из-за его халатности двум семьям с приёмными детьми не платили пособия

8 июля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщила, что в отношении главы Брюховецкого района возбудили уголовное дело. Юга.ру писали об истории двух семей с 13 приёмными детьми. Расскажем главное

Бывшего главу Брюховецкого района подозревают в халатности. По версии следствия, чиновник вынес представление об изъятии детей из двух семей и прекращении выплат на их содержание. Однако дети продолжили жить с опекунами, но уже без обязательных пособий. В двух семьях воспитываются 13 детей, среди которых и дети c инвалидностью. Без социальных выплат они жили девять месяцев.

«Следователями по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступлении, сбор доказательственной базы и восстановление нарушенных прав детей», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

После первого уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями главу Брюховецкого района сняли с должности.

В сентябре 2021 года Юга.ру писали, что в Брюховецком районе опека через суд пытается забрать 13 приемных детей с инвалидностью из двух семей: Ефимовых и Ращупкиных. Судебное разбирательство начала районный руководитель органа опеки. По суду летом 2021 года с Ефимовых и Ращупкиных сняли статус опекунов, позже им удалось доказать, что никакого вреда детям они не причиняли и снятие опекунства было незаконным.

При этом две семьи не получали законных выплат на содержание детей.

Ксения Ращупкина рассказывала тогда, что детям по-прежнему нужны лекарства и уход.

«Живем в режиме строжайшей экономии на себе. У детей по-прежнему мясо на столе, рыба, фрукты-овощи, необходимые медикаменты. В частности, вместо отпуска, который мы планировали всей семьей, вместо дней рождений, которые и у меня и у супруга в этом месяце, вместо подарков, застолий… Все, что было так или иначе накоплено или отложено, все сейчас уходит на детей».

Второй семье, Ефимовым, пришлось брать кредит на содержание детей.

В материале Юга.ру краевая прокуратура в сентябре 2021 года пообещала проверить, законны ли действия органа опеки Брюховецкого района. В июле 2022 года после проверки прокуратуры и её представления краевое следственное управление возбудило уголовное дело на главу Брюховецкого района.



