Билайн рассказал, как ежемесячно получать по 50 Гб интернета бесплатно

Билайн запустил акцию «Семейный бонусный пакет 50 ГБ» для новых абонентов с бесплатными гигабайтами интернета

В рамках акции «Семейный бонусный пакет 50 ГБ» абонентам доступны 50 ГБ интернета ежемесячно на 12 месяцев. Для этого достаточно стать абонентом билайна и подключить близких к своему тарифу с помощью услуги «Дели Гиги» или «Дели ВСЁ» до 20 августа.

Акция предоставляется только новым абонентам билайна.

«Дели Гиги» — услуга, позволяющая делиться мобильным интернетом с другими номерами. Подключение дополнительных номеров к пакету интернета доступно в личном кабинете или приложении билайн.

«Дели ВСЁ» — услуга, с помощью которой можно делиться мобильным интернетом, звонками и SMS с другими номерами. Подключение дополнительных номеров доступно в личном кабинете или приложении билайн.

Пакет 50 ГБ доступен вне зависимости от количества подключенных дополнительных номеров. Подробнее об акции читайте на сайте.