Билайн рассказал, как ежемесячно получать по 50 Гб интернета бесплатно

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото User28856488, freepik.com
    © Фото User28856488, freepik.com

Билайн запустил акцию «Семейный бонусный пакет 50 ГБ» для новых абонентов с бесплатными гигабайтами интернета

В рамках акции «Семейный бонусный пакет 50 ГБ» абонентам доступны 50 ГБ интернета ежемесячно на 12 месяцев. Для этого достаточно стать абонентом билайна и подключить близких к своему тарифу с помощью услуги «Дели Гиги» или «Дели ВСЁ» до 20 августа.

Акция предоставляется только новым абонентам билайна.

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«Дели Гиги» — услуга, позволяющая делиться мобильным интернетом с другими номерами. Подключение дополнительных номеров к пакету интернета доступно в личном кабинете или приложении билайн.

«Дели ВСЁ» — услуга, с помощью которой можно делиться мобильным интернетом, звонками и SMS с другими номерами. Подключение дополнительных номеров доступно в личном кабинете или приложении билайн.

Пакет 50 ГБ доступен вне зависимости от количества подключенных дополнительных номеров. Подробнее об акции читайте на сайте.

Ранее Юга.ру рассказывали, что абоненты билайна на Кубани смогут одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным интернетом, а также делиться гигабайтами, минутами и SMS с близкими.

Билайн Интернет Мобильная связь Связь

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