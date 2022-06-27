В ЗСК обсудили эффективность использования земель, которые находятся в краевой собственности

Краснодарский край

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  • © Фото wirestock с сайта ru.freepik.com
    © Фото wirestock с сайта ru.freepik.com

В Краснодаре в здании ЗСК 27 июня прошла еженедельная депутатская планерка

Вместе с председателем Заксобрания региона Юрием Бурлачко парламентарии обсудили, насколько эффективно на Кубани используются земельные участки, находящиеся в госсобственности края, и каковы перспективы дальнейшей деятельности в этом направлении.

«Для нашего региона вовлечение в оборот земельных участков сельхозназначения — одна из ключевых задач. Ее решение позволит повысить занятость на селе, увеличить поступления неналоговых доходов в бюджет, обеспечить продовольственную безопасность страны», — сказал Бурлачко.

По словам первого замруководителя краевого департамента имущественных отношений Елены Сердюковой, сейчас в госсобственности находится 28,8 тыс. участков общей площадью около 582 тыс. га. Из них 73,5% в аренде, 38 тыс. га — в бессрочном пользовании, оставшиеся 300 га используются безвозмездно. Те земельные участки, что находятся в аренде, в год приносят в казну более 2,1 млрд рублей. За пять месяцев 2022-го поступления составили 385 млн рублей.

Ведомство постоянно работает над тем, чтобы вовлекать в оборот свободные земли. Так, в 2021 и 2022 годах в бессрочное пользование предоставлено 104 участка на 1,4 тыс. га. За этот же период жители Кубани взяли в аренду для сенокошения и выпаса скота 19 участков на 289 га в Успенском, Лабинском и Гулькевичском районах.

Замруководитель Заксобрания Сергей Усенко отметил, что департамент имущественных отношений ведет качественную работу, в том числе претензионную и судебную. Показатели взыскания долгов по арендной плате за 2020 год по сравнению с 2019-м увеличились более чем в два с половиной раза. Также депутат указал, что ведомство оперативно заключает допсоглашения об отсрочках по уплате арендной платы и продлении договоров.

Что касается выявленных проблем, то Сергей Усенко сообщил, что департамент координирует работу органов местного самоуправления по идентификации пастбищ в составе арендованных краевых земель, удалось наладить механизм уменьшения платы сельхозтоваропроизводителям, занимающимся животноводством, до 0,3% от кадастровой стоимости.

В ходе планерки депутаты обсудили вопросы использования земель, занятых лесополосами, снижения аренды для участков, используемых для выпаса скота и сенокошения, задолженности денежных средств и другие. Не востребованные ввиду индивидуальных характеристик земли, парламентарии предложили передать в муниципальную собственность для решения вопросов местного значения.

Завершая собрание, Юрий Бурлачко сказал, что проблемы не вовлеченных в оборот сельхозземель нужно решать через более тесное межведомственное взаимодействие, в том числе путем дополнительного нормативного регулирования. Он пообещал помощь со стороны законодателей.

ЗСК Юрий Бурлачко

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