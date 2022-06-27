Билайн на 70% ускорил мобильный интернет в Краснодарском крае
Билайн увеличил пропускную способность сети и скорость мобильного интернета 4G в Краснодарском крае
Скорость мобильного интернета от билайн с мая 2021 года увеличилась на 70%*. Такого результата оператор добился благородя рефармингу — расширению диапазонов сети для канала 4G за счет перераспределения частот.
Это значит, что для передачи пакетных данных (интернета) билайн выделил больше «полос» — соединение осталось стабильным, а скорость увеличилась. Абоненты могут в комфортном режиме пользоваться онлайн-сервисами и приложениями, звонить по видеосвязи без «зависаний».
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«В Краснодарском крае нагрузка на сеть растет быстрее за счет постоянного увеличения потока туристов и внутренней миграции. За год абоненты билайн стали качать на 23% больше контента. Для того, чтобы клиенты пользовались привычными сервисами в комфортном режиме, мы постоянно работаем над сетью и создаем дополнительный запас мощности. Также для удобства абонентов мы запускаем новые технологии и сервисы. В прошлом году в регионе была внедрена система SON*, перераспределяющая в автоматическом режиме нагрузку на оборудование при передвижении абонентов. В этом году мы запустили услугу VoLTE, благодаря которой абоненты могут одновременно говорить по телефону и использовать мобильный 4G-интернет. Мы провели несколько этапов рефарминга, и каждый из них увеличивает скорость мобильного интернета», — прокомментировал директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.
В 2021 году билайн вложил в развитие своей инфраструктуры в Краснодарском крае более 2 млрд рублей. Сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, выросла на 36%. За год опреатор построил новые базовые станции в 40 населенных пунктах края.
* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом».
** SON — self-organizing network (самоорганизующаяся сеть).