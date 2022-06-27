Билайн на 70% ускорил мобильный интернет в Краснодарском крае

Скорость мобильного интернета от билайн с мая 2021 года увеличилась на 70%*. Такого результата оператор добился благородя рефармингу — расширению диапазонов сети для канала 4G за счет перераспределения частот.

Это значит, что для передачи пакетных данных (интернета) билайн выделил больше «полос» — соединение осталось стабильным, а скорость увеличилась. Абоненты могут в комфортном режиме пользоваться онлайн-сервисами и приложениями, звонить по видеосвязи без «зависаний».