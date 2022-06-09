На Кубани увеличили соцвыплату тренерам и тренерам-преподавателям

1 июля на Кубани вступит в силу закон, увеличивающий размер ежемесячной соцвыплаты тренерам и тренерам-преподавателям

Сейчас в Краснодарском крае работает свыше 300 квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей. Чтобы сохранить кадровый потенциал кубанских учреждений образования и спорта и повысить мотивацию специалистов заниматься подготовкой резерва для спорткоманд России, депутаты ЗСК приняли изменения в закон, регулирующий сумму соцвыплат для данной категории граждан.

Ежемесячная соцвыплата молодым тренерам (тренерам-преподавателям) не старше 30 лет с высшим образованием в области физкультуры и спорта вырастет с 4 до 6 тыс. рублей , а тренерам (тренерам-преподавателям), которым присвоены почетные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер СССР», — с 5 до 8 тыс. рублей .

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Комментируя законопроект, председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что ежемесячная соцвыплаты тренерам и тренерам-преподавателям не менялась уже достаточно давно, ее стимулирующая роль снижалась. Он считает, что, если ничего не менять, некоторые школы могут не досчитаться спортивных наставников.

«Тренеры и тренеры-преподаватели — особая профессия. Это те, кто обеспечивает успехи кубанского спорта, кто отбирает и «ставит на крыло» талантливых мальчишек и девчонок. Мы заслуженно гордимся успехами кубанских спортсменов-профессионалов. Так давайте же отметим тех, благодаря кому смогли состояться наши чемпионы. Их работа имеет высокую социальную значимость и заслуживает адекватной оценки — не только моральной, но и материальной», — подытожил Юрий Бурлачко.

Закон вступит в силу 1 июля 2022 года.