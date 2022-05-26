Жители Кубани смогут получать бесплатную юридическую помощь оперативнее

Утвержденные поправки повысят доступность бесплатной юридической помощи для граждан — они позволят губернатору края принять нормативный правовой акт, утверждающий организацию в регионе бесплатной юрпомощи, правового информирования и просвещения населения через информационные системы и электронные сервисы.

«Бесплатная юридическая помощь гражданам — одна из важнейших мер социальной поддержки. За годы работы ГосЮрБюро Краснодарского края многим нашим землякам была оказана поддержка в решении их жизненно важных проблем.

Правительство дало старт эксперименту по оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов. Пока речь идет только о нескольких субъектах, в том числе и Краснодарском крае. Но я уверен, это только начало, и со временем данный опыт будет распространен на всю Россию. Сделан важный технологический шаг, который позволит существенно расширить количество получателей помощи, повысить оперативность ее предоставления», — прокомментировал принятый закон председатель ЗСК Юрий Бурлачко.