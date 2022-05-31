В Краснодаре суд вынес приговор застройщикам, обманувшим дольщиков на 420 млн рублей

В Краснодаре 31 мая осудили группу застройщиков, которые похитили у дольщиков более 420 млн рублей

Из материалов суда известно, что с 2014 по 2019 год группа из восьми человек заключала договоры с дольщиками на строительство многоквартирных домов. Но возводить жилые комплексы они не планировали.

Так, под предлогом строительства ЖК «Меридиан» в поселке Краснодарском по улице Почтовое отделение, 73, они украли более 120 млн рублей. По такой же схеме мошенники присвоили больше 130 млн рублей на строительство ЖК «Южная Равнина» и 170 млн рублей на строительство ЖК «Сорока».

Позже в отношении восьми застройщиков — Медведева, Коваленко, Климова, Талалуевой, Лебедева, Долиновской, Сахненко и Борисова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). А 31 мая Прикубанский районный суд Краснодара вынес им приговор.

Как рассказали в пресс-службе суда, подсудимые свою вину не признали. Медведеву, Климову и Лебедеву назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Сахненко и Талалуева получили по пять лет и два года условно. Долиновской и Борисову назначили по 1,5 года условно.