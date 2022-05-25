10 кубанских муниципалитетов смогут проверять разрешения на строительство у граждан, ИП и юрлиц

25 мая 2022 года на Кубани приняли закон, позволяющий нескольким муниципалитетам проверять разрешения на строительство у граждан, ИП и юрлиц

До 1 января 2022 года муниципалитеты имели право проверять у граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц наличие разрешений на строительство. Но после соответствующих изменений в Земельном кодексе РФ эти полномочия перешли к органам исполнительной власти края.

25 мая 2022 года кубанские депутаты приняли закон, по которому десяти муниципалитетам Краснодарского края дали право самостоятельно проверять разрешения на строительство. Данным полномочием наделили Анапу, Геленджик, Краснодар, Новороссийск, Сочи, Динской, Крымский, Северский, Темрюкский и Туапсинский районы.

По мнению авторов документа, принятая мера поспособствует выявлению и пресечению самовольного возведения объектов капитального строительства и строек с нарушением градостроительного законодательства.

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Комментируя принятое решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что незаконное строительство не только ухудшает внешний архитектурный облик быстро развивающихся городов, но и ставит под угрозу вследствие несоблюдения тех или иных норм жизнь и здоровье людей.