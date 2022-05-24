Губернатор Кубани за 2021 год заработал в два раза меньше, чем годом ранее

Вениамин Кондратьев задекларировал доход в 2,1 млн рублей (в 2020 году задекларировал доход в 4 млн рублей). В собственности губернатора находится участок площадью 620 кв. м, дом площадью 69 кв. м и квартира в 226,2 кв. м. В пользовании у него дома площадью 70 кв. м и земельный участок в 1 тыс. кв. м. Он владеет автомобилем УАЗ-3159.

На супруге губернатора не зарегистрировано транспорта и недвижимости, пишет «Коммерсантъ-Кубань».