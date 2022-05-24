Губернатор Кубани за 2021 год заработал в два раза меньше, чем годом ранее
По данным антикоррупционной декларации, глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев в 2021 году заработал 2,1 млн рублей
Вениамин Кондратьев задекларировал доход в 2,1 млн рублей (в 2020 году задекларировал доход в 4 млн рублей). В собственности губернатора находится участок площадью 620 кв. м, дом площадью 69 кв. м и квартира в 226,2 кв. м. В пользовании у него дома площадью 70 кв. м и земельный участок в 1 тыс. кв. м. Он владеет автомобилем УАЗ-3159.
На супруге губернатора не зарегистрировано транспорта и недвижимости, пишет «Коммерсантъ-Кубань».
Ранее Юга.ру писали, что мэр Краснодара за 2021 год год заработал почти 2 млн рублей. Его жена — почти 20 млн рублей.
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