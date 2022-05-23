В центре Краснодара отключили свет на 14 улицах

Авария на энергосетях произошла утром 23 мая. В зону отключения попали 14 улиц в Западном округе Краснодара

По данным ЕДДС, в 9:14 из-за аварии на энергосетях отключились 19 трансформаторных подстанций. В зону отключения попали жители улиц Комсомольская, Мира, Октябрьская, Подгорный, Советская, Кондратенко Николая, Постовая, Рашпилевская, Красная, Береговая, Затонная, Красина, Октябрьская — около 3 тыс. человек. В зону отключения попал также детский сад №94 «Солнышко».