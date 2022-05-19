На Кубани уволили замглавы села из-за отсутствия высшего образования
Замглавы Таманского сельского поселения уволили из-за несоответствия квалификационным требованиям
В Таманском сельском поселении после проверки прокуратуры уволили одного из заместителей главы. Выяснилось, что у него нет высшего образования уровня специалитета или магистратуры.
Главе поселения Максиму Хорошилову вынесли представление, так как он является работодателем, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Как сообщил «Коммерсантъ-Кубань», уволили 45-летнего Алексея Кравченко. В 2017 году он получил степень бакалавра в Московском государственном университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского. Ранее он являлся директором МБУ «Спортивный клуб-Тамань».
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