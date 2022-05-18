Председатель ЗСК предложил назначить Юрия Агафонова главой Контрольно-счетной палаты Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ЗСК
    © Фото предоставлено пресс-службой ЗСК

18 мая председатель ЗСК Юрий Бурлачко представил кандидатуру Юрия Агафонова на должность председателя Контрольно-счетной палаты Кубани

Юрий Агафонов возглавляет Контрольно-счетную палату (КСП) региона два срока подряд — с 2013 года. Юрий Бурлачко отметил, что только за последние пять лет КСП под руководством Юрия Агафонова провела свыше 600 контрольных мероприятий и более 5 тыс. проверок. Общий объем средств, охваченных аудитом, превысил 5,3 трлн рублей.

Контрольно-счетная палата Краснодарского края следит за своевременным исполнением доходов и расходов краевого бюджета по объемам, структуре и целевому назначению и оценивает их обоснованность. Председателя КСП и его заместителей назначают на должность на пятилетний срок.

«Депутаты кубанского парламента высоко ценят работу Контрольно-счетной палаты. За конкретными цифрами и фактами нарушений, выявляемых аудиторами, скрываются отраслевые проблемы, риски при реализации намеченных планов социально-экономического развития региона, что имеет особую актуальность в современных условиях», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

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В результате обсуждения зампред Счетной палаты РФ Галина Изотова поддержала кандидатуру Юрия Агафонова. Далее его должны утвердить депутаты ЗСК.

Как писали ранее Юга.ру, после проверок Контрольно-счетной палаты в 2021 году в бюджет Кубани возместили более 510 млн рублей.

ЗСК Счетная палата

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