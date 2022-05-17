Мэр Краснодара за прошлый год заработал почти 2 млн рублей. Его жена — почти 20 млн рублей

На сайте администрации Краснодара опубликовали сведения о доходах главы Краснодара Андрея Алексеенко за 2021 год

На сайте администрации Краснодара появилась декларация о доходах мэра города Андрея Алексеенко. В документе указано, что за 2021 год Алексеенко заработал более 1,9 млн рублей. В его собственности несколько долей земельных участков в 317 и 18 тыс. 7 кв. метров, а также нежилые здания до 3,4 тыс. кв. метров (семь объектов недвижимости) и мотоцикл Harley-Davidson.

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В декларации указан доход супруги Адексеенко, он в десять раз больше, чем у мэра — более 19,7 млн рублей. Она владеет тремя квартирами (самая большая площадью 250 кв. метров), долями в 11 нежилых зданиях, земельным участком более 1,6 тыс. кв. метров, парковочным местом и является собственником двух нежилых зданий. В долевой собственности у нее пять земельных участков (самый большой в 12 тыс. 370 кв. метров).