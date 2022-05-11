В Краснодаре в мае массово отключат электричество из-за ремонтных работ

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 11 по 31 мая в Краснодаре будут массово отключать свет

На сайте АО «НЭСК» опубликовали список адресов, где, начиная с 11 мая будут временно отключать свет. В компании это называют «плановым перерывом в энергоснабжении в связи с проведением ремонтных работ».

Полный список адресов, которые попадают под «перерыв в энергоснабжении» можно посмотреть здесь. Наиболее массовые отключения пройдут в городе 11 и 12 мая.

По вопросам отключения электроэнергии в Краснодаре можно звонить по телефону горячей линии  АО «НЭСК»: 8(800) 234-83-73.

Краснодар Энергетика

Новости

В Краснодаре в мае массово отключат электричество из-за ремонтных работ
Синоптики обещают на Кубани дождь и ветер
IKEA будет выплачивать зарплаты российским сотрудникам до августа
В море около Темрюка загорелось судно
В районе Сочи из-за ремонта временно изменится схема движения
В Краснодаре прорвало магистраль с горячей водой

Лента новостей

«О судьбе дедушки семья узнала через 80 лет»
9 мая, 09:09
«О судьбе дедушки семья узнала через 80 лет»
Сотрудники Юга.ру рассказывают о родственниках, которые воевали во время ВОВ
Как кубанец угнал из фашистского плена самолет
8 мая, 15:10
Как кубанец угнал из фашистского плена самолет
И что ему за это было
Жители краснодарских СНТ рассказали, зачем перекрывали Ростовское шоссе
5 мая, 19:59
Жители краснодарских СНТ рассказали, зачем перекрывали Ростовское шоссе

Реклама на сайте