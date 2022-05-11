В Краснодаре в мае массово отключат электричество из-за ремонтных работ
С 11 по 31 мая в Краснодаре будут массово отключать свет
На сайте АО «НЭСК» опубликовали список адресов, где, начиная с 11 мая будут временно отключать свет. В компании это называют «плановым перерывом в энергоснабжении в связи с проведением ремонтных работ».
Полный список адресов, которые попадают под «перерыв в энергоснабжении» можно посмотреть здесь. Наиболее массовые отключения пройдут в городе 11 и 12 мая.
По вопросам отключения электроэнергии в Краснодаре можно звонить по телефону горячей линии АО «НЭСК»: 8(800) 234-83-73.
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