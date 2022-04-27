В Северском районе пропали без вести три девочки

В группе «ВКонтакте» поискового отряда сообщили, что в станице Азовской Северского района пропали три девочки: Эвелина (11 лет) и Златослава (12 лет) Слепухины, а также Дарья Ершова (16 лет). Об их местонахождении нет информации с 26 апреля.