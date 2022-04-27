В Северском районе пропали без вести три девочки
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» начал поисковую операцию после исчезновения трех несовершеннолетних в станице Азовской Северского района
В группе «ВКонтакте» поискового отряда сообщили, что в станице Азовской Северского района пропали три девочки: Эвелина (11 лет) и Златослава (12 лет) Слепухины, а также Дарья Ершова (16 лет). Об их местонахождении нет информации с 26 апреля.
Приметы девочек:
Эвелина Слепухина. Рост 150 см, среднего телосложения, волосы черные, короткая стрижка, глаза карие.
Златослава Слепухина. Рост 155 см, среднего телосложения, волосы темно-русые длинные, глаза серо-зеленые.
Дарья Ершова. Рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Все, у кого есть информация о пропавших подростках, могут сообщить ее по телефону горячей линии поискового отрада: 8 (800) 700-54-52.
Сейчас несовершеннолетних ищут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».