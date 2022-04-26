В парке «Краснодар» появилась новая картина из цветов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

На смотровой площадке парка «Краснодар» сделали новую цветочную картину, но что именно там появилось — непонятно

Напомним, неделю назад в парке «Краснодар» на смотровой площадке убрали светящееся дерево. Кроме того, там стелили новый газон. Предположительно, площадку готовили для новой цветочной композиции.

Фотограф Евгений Таранжин 26 апреля поделился в своем телеграм-канале кадрами клумбы на смотровой площадке с высоты птичьего полета. На фото видно, что там высадили цветы и уже немного различимы очертания картины. Полностью ее будет видно, когда они распустятся.

  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Смотровая площадка находится в начале парка со стороны улицы Восточно-Кругликовской напротив стадиона. Рядом с ней располагаются «Французский сад», экспозиция «Внутренний ребенок» и баскетбольная площадка. Поднятся на нее можно по ступенькам. 

В 2021 году на этом месте агрономы пытались воспроизвести картину Александра Родченко «Побеждающее красное». Для этого там высадили около 140 тыс. цветов виолы.

Краснодар парк «Краснодар»

Новости

«Магнит» открыл первый магазин за границей. Магазин MCosmetic появился в Узбекистане
На Кубани в двух заповедниках вырубили деревья более чем на 200 млн рублей
Власти Краснодара решили перенести детскую площадку, которую постоянно затапливает. А потом решили не переносить
В парке «Краснодар» появилась новая картина из цветов
В Краснодаре состоится премьера балета «Мир» по роману Льва Толстого
В краснодарском хуторе Ленина начали строить детсад на 210 мест

Лента новостей

Церковные свечи рядом с «Библией секса»
22 апреля, 10:41
Церковные свечи рядом с «Библией секса»
Что можно купить на блошином рынке в Краснодаре
Льготная ипотека 2022
22 апреля, 11:05
Льготная ипотека 2022
Разбираемся, как новые условия повлияют на рынок недвижимости Краснодарского края и страны
В Краснодаре открылась выставка репродукций работ Фриды Кало
Сегодня, 10:57
В Краснодаре открылась выставка репродукций работ Фриды Кало

Реклама на сайте