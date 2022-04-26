В парке «Краснодар» появилась новая картина из цветов

На смотровой площадке парка «Краснодар» сделали новую цветочную картину, но что именно там появилось — непонятно

Напомним, неделю назад в парке «Краснодар» на смотровой площадке убрали светящееся дерево. Кроме того, там стелили новый газон. Предположительно, площадку готовили для новой цветочной композиции.

Фотограф Евгений Таранжин 26 апреля поделился в своем телеграм-канале кадрами клумбы на смотровой площадке с высоты птичьего полета. На фото видно, что там высадили цветы и уже немного различимы очертания картины. Полностью ее будет видно, когда они распустятся.