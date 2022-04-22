У краевого фонда развития промышленности может появиться новый источник дохода

Кубанский парламент предложил поправки в ФЗ о промышленной политике, чтобы региональные фонды развития промышленности смогли размещать свободные средства на банковских депозитах

Сейчас фонды осуществляют все финансовые операции исключительно на лицевых счетах Федерального казначейства. Это деньги, еще не расходованные на заключение договоров целевого займа и договоров участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также средства, полученные от заемщиков при погашении основного долга. При этом право на размещение временно свободных средств фондов на депозитах в коммерческих банках не установлено.

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С принятием поправок фонды смогут размещать те средства, которые пока еще не направлены в качестве финансовой помощи промпредприятиям, на счетах кредитных организаций. Так деньги будут «работать», принося фондам прибыль в виде процентов.

По итогам обсуждения инициативу краевого парламента решили направить на рассмотрение в госдуму.

По словам руководителя ЗСК Юрия Бурлачко, краевой фонд развития промышленности — надежный инструмент развития отрасли и повышения ее конкурентоспособности. В феврале его капитализацию увеличили на 1 млрд рублей.

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«Мы видим все достоинства, но видим также и то, что можно улучшить в существующей схеме работы фонда. На устранение одного из недостатков направлен наш проект федерального закона. В частности, оборот бюджетных средств может быть более рациональным и эффективным. Средства могли бы не лежать мертвым грузом, а работать, накручивая проценты на счетах коммерческих банков. Постепенно набирались бы суммы, достаточные для того, чтобы их можно было перенаправить на новые займы. Это усилило бы эффективность мер поддержки промышленных предприятий», — отметил Юрий Бурлачко.