В Краснодаре более 5 тыс. человек остались без света из-за двух энергоаварий

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

21 апреля в Западном и Центральном округах Краснодара произошло две аварии на электросетях. Без света остались около 5,5 тыс. человек

По данным ЕДДС Краснодара, в 16:55 в Центральном округе оказался поврежден кабель высоковольтной линии, из-за чего отключились 6 подстанций. В зону отключения попали дома на улицах Красной, Советской, Комсомольской, Красноармейской, Мира, Коммунаров, Пушкина — около 2 тыс. человек.

В 17:05 свет пропал в Западном округе по аналогичной причине. Там отключились 22 подстанции. В зону отключения попали дома на улицах Николая Кондратенко, Затонной, проезде Олега Кошевого, Индустриальной, Красина, Октябрьской, Постовой, Рашпилевской.

Свет в дома горожан планирует вернуть в течение 4-5 часов.

Краснодар Энергетика

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