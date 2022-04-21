В Краснодаре более 5 тыс. человек остались без света из-за двух энергоаварий

21 апреля в Западном и Центральном округах Краснодара произошло две аварии на электросетях. Без света остались около 5,5 тыс. человек

По данным ЕДДС Краснодара, в 16:55 в Центральном округе оказался поврежден кабель высоковольтной линии, из-за чего отключились 6 подстанций. В зону отключения попали дома на улицах Красной, Советской, Комсомольской, Красноармейской, Мира, Коммунаров, Пушкина — около 2 тыс. человек.

В 17:05 свет пропал в Западном округе по аналогичной причине. Там отключились 22 подстанции. В зону отключения попали дома на улицах Николая Кондратенко, Затонной, проезде Олега Кошевого, Индустриальной, Красина, Октябрьской, Постовой, Рашпилевской.