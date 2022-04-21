На Кубани могут запустить малоэтажную застройку

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Pressfoto, freepik.com
    © Фото Pressfoto, freepik.com

Краснодарский край может стать пилотным для проекта по комплексной малоэтажной застройке — «Известия»

Из письма Общественного совета при Минстрое и Российского союза строителей «Известиям» стало известно, что в 14 регионах России хотят запустить пилотный проект малоэтажной застройки. Предполагается, что такие дома будут строить с использование типовых элементов — деревянных, железобетонных, ДСП и других.  

В число регионов, где предлагают запустить проект, попал Краснодарский край. Кроме него в списке еще Московская и Ленинградская области, Алтайский край, Крым и другие.

По словам председателя Общественного совета при минстрое Олега Бетина, типовые конструкции снизят себестоимость постройки. Готовые элементы с завода нужно будет просто собирать на месте. Некоторые застройщики уже готовы воспользоваться таким способом.

Также он добавил, что в регионах компаниям тяжело преодолеть бюрократические барьеры, поэтому для налаживания процесса необходима помощь на местах и дорожная карта. Бетин предлагает Минстрою курировать такие стройки на федеральном уровне.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске Гордума приняла решение ограничить выдачу новых разрешений на строительство многоэтажек в городе. Причинами стали множественные нарушения при выдаче документов на строительство, хаотичная застройка и разработка нового генерального плана города.

Жилье Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Строительство

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На Кубани могут запустить малоэтажную застройку
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