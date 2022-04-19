В районе Сочи девушка прыгнула в горную реку, и ее унесло течением. За ней в воду нырнул друг

В селе Отрадном девушку унесло течением горной реки Шахе. Искать ее отправился парень, а затем на помощь пришлось звать спасателей

В селе Отрадном Лазаревского района Сочи 18 апреля 23-летняя девушка прыгнула в горную реку Шахе, а затем ее стало уносить сильным потоком. За ней в воду кинулся друг, но его самого чуть не унесло.

В этот момент спасателям позвонил третий молодой человек, который остался на берегу. Он сообщил примерное местоположение, но оттуда девушку унесло примерно на километр и она скрылась из вида.

Спасатели ЮРПСО МЧС прибыли на место происшествия и узнали от местных жителей, где находится пострадавшая. Ей требовалась срочная транспортировка. Кроме того, мужчина, который помог спасателям подъехать максимально близко к девушке, забуксовал в реке.

Девушку эвакуировали и передали медикам. Она оказалась жительницей Кирова. Из горной реки спасателям помог выехать другой местный житель на ГАЗ-66 и вывез их к дороге.