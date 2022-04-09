В Краснодаре из-за коммунальной аварии отключили горячую воду на четырех улицах

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На улице Дальней в Краснодаре 9 апреля прорвало трубу с горячей водой

По данным ЕДДС, 9 апреля около 14:20 в Краснодаре произошло аварийное отключение горячей воды в домах на улицах Дальняя, 39/2, Дальняя, 39/3, Монтажников, 5, Дальний проезд, 3, Тургенева, 138.

В экстренных службах сообщают, что принятой отключения стал прорыв трубы с водой между домами № 39/2 и № 39/3 на улице Дальней.

О сроках восстановления горячего водоснабжения не говорится.

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