Волонтеры приглашают краснодарцев на субботник на Киргизских плавнях в микрорайоне Гидрострой. Он пройдет 9 апреля.

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Волонтеры «Чистой среды» проведут 9 апреля субботник на территории зеленой зоны Киргизские плавни

В телеграм-канале движения «Чистая среда» опубликовали сообщение о субботнике 9 апреля, который пройдет в районе улицы Кружевной, 16. Волонтеры планируют убрать мусор на территории зеленой зоны Киргизские плавни, которая находится недалеко от Солнечного острова.

  • © Скриншот с сайта https:Yandex.ru/
    © Скриншот с сайта https:Yandex.ru/

«На время уборки мы выдаем перчатки, мешки для мусора и футболки», — говорится в сообщении волонтеров.

Сбор желающих принять участие в акции пройдет в 10:00 рядом с улицей Кружевной. Записаться на уборку можно у организатора. Номер для связи: +7 918 659-05-44.

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара пообещали прибраться на Острове Масленицы после жалобы экологов. Там хотят провести субботник, для уборки береговой линии.

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