Краснодарцы поучаствуют в акции «10 000 шагов к жизни»

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Чекалова, Юга.ру
    © Фото Михаила Чекалова, Юга.ру

3 апреля Краснодар присоединится к Всероссийской акции по ходьбе

Краснодарцев пригласили пройти 10 тыс. шагов (это 7-8 километров) со Всероссийской акцией по ходьбе. 

Всех, кто хочет присоединиться, ждут 3 апреля в 11:00 у дворца спорта «Олимп» на улице Береговой, 144. Старт — в 12:00. 

На месте можно проверить состояние здоровья в мобильном пункте краснодарского минздрава. А еще желающим предлагают сдать нормы ГТО. 

Акцию приурочили ко Всемирному дню здоровья, который проходит 7 апреля. Ее девиз в этом году: «Здоровье планеты — наше здоровье!». Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым людям тратить 2,5-5 часов в неделю на физическую активность средней тяжести, и сокращать время, которое люди в течение дня проводят сидя и лежа. 

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По данным общественной организации «Лига здоровья нации», в 2019 году участниками акции стали 150 тыс. россиян, а к 2021 году их количество выросло до миллиона. 

Как писали Юга.ру, десять лет назад в Ставрополе отпраздновали День здоровья предложением дойти до работы пешком. А осенью в Краснодаре несколько раз отмечали Всемирный день ходьбы. 

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Краснодарцы поучаствуют в акции «10 000 шагов к жизни»
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