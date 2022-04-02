Краснодарцы поучаствуют в акции «10 000 шагов к жизни»

Краснодарцев пригласили пройти 10 тыс. шагов (это 7-8 километров) со Всероссийской акцией по ходьбе.

Всех, кто хочет присоединиться, ждут 3 апреля в 11:00 у дворца спорта «Олимп» на улице Береговой, 144. Старт — в 12:00.

На месте можно проверить состояние здоровья в мобильном пункте краснодарского минздрава. А еще желающим предлагают сдать нормы ГТО.

Акцию приурочили ко Всемирному дню здоровья, который проходит 7 апреля. Ее девиз в этом году: «Здоровье планеты — наше здоровье!». Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым людям тратить 2,5-5 часов в неделю на физическую активность средней тяжести, и сокращать время, которое люди в течение дня проводят сидя и лежа.