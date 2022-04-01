В Краснодаре водитель насмерть сбил женщину во дворе дома и скрылся. Полиция ищет свидетелей

В краснодарских пабликах сообщили, что вечером 31 марта на территории ЖК «Квартет» (Снесарева, 10, ГМР) в результате ДТП умерла женщина. По словам очевидца, все произошло около 21:00. Водитель такси ехал по улице Снесарева задним ходом, не заметил женщину и сбил ее.

В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что сообщение о случившемся поступило в полицию около 21:30. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия и причина смерти. Погибшей местной жительнице было 33 года.

Возможных свидетелей и очевидцев, которые могут сообщить информацию о том, что там произошло, просят позвонить по телефонам: 8 (861) 268-40-45, 8 (861) 231-70-71.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре женщина сбила 10-летнюю девочку, после чего посадила в машину, довезла до одной из многоэтажек, оставила на ступеньках и уехала.