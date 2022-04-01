В Краснодаре водитель насмерть сбил женщину во дворе дома и скрылся. Полиция ищет свидетелей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 31 марта в Краснодаре насмерть сбили женщину. Водитель скрылся с места ДТП

В краснодарских пабликах сообщили, что вечером 31 марта на территории ЖК «Квартет» (Снесарева, 10, ГМР) в результате ДТП умерла женщина. По словам очевидца, все произошло около 21:00. Водитель такси ехал по улице Снесарева задним ходом, не заметил женщину и сбил ее.

В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что сообщение о случившемся поступило в полицию около 21:30. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия и причина смерти. Погибшей местной жительнице было 33 года.

Возможных свидетелей и очевидцев, которые могут сообщить информацию о том, что там произошло, просят позвонить по телефонам: 8 (861) 268-40-45, 8 (861) 231-70-71.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре женщина сбила 10-летнюю девочку, после чего посадила в машину, довезла до одной из многоэтажек, оставила на ступеньках и уехала.

ДТП Краснодар смерть

Новости

Кондратьев пообещал, что кубанские призывники не поедут в Украину
В Сочинском нацпарке нашли 17 построек, которые появились там незаконно. Теперь их собираются сносить
В Краснодаре водитель насмерть сбил женщину во дворе дома и скрылся. Полиция ищет свидетелей
Соленые озера в Приморско-Ахтарске получили особый охранный статус
Забронировать номер онлайн нельзя, а по телефону — можно. Что происходит с краснодарским отелем Marriott?
Новороссийцы в апреле смогут бесплатно смотреть фильмы в кинотеатре «Нептун»

Лента новостей

Выделенки с препятствиями
Сегодня, 08:10
Выделенки с препятствиями
Как работают полосы для общественного транспорта в Краснодаре
В Краснодаре пустили трамваи по улице Московской
Вчера, 12:51
В Краснодаре пустили трамваи по улице Московской
Рассказываем, как это было
Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года
Вчера, 16:21
Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года
Что с ним сейчас?

Реклама на сайте