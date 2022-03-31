В Тбилисском районе появится новая зеленая зона

Краснодарский край

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  • © Фото Ксении Волобуевой
    © Фото Ксении Волобуевой

В станице Тбилисской начались работы по реконструкции территории, прилегающей к кинотеатру «Юбилейный»

Реконструкция ведется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В станице появятся большой фонтан, лавочки, фонари, урны, уложат тротуарную плитку и проведут озеленение.

  • © Фото Ксении Волобуевой
    © Фото Ксении Волобуевой
  • © Фото Ксении Волобуевой
    © Фото Ксении Волобуевой

На благоустройство выделено более 21 млн рублей.

Парк был выбран как объект для первоочередной реконструкции по итогам рейтингового голосования местных жителей.

С начала действия программы в Тбилисском районе благоустроено пять зеленых зон в станицах Тбилисской, Геймановской, Ловлинской и хуторе Северокубанском.

Как сообщали ранее Юга.ру, в станице Тбилисской приступили к капитальному ремонту клуба.

Благоустройство Тбилисский район

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