В Тбилисском районе появится новая зеленая зона

В станице Тбилисской начались работы по реконструкции территории, прилегающей к кинотеатру «Юбилейный»

В станице появятся большой фонтан, лавочки, фонари, урны, уложат тротуарную плитку и проведут озеленение.

Реконструкция ведется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

На благоустройство выделено более 21 млн рублей.

Парк был выбран как объект для первоочередной реконструкции по итогам рейтингового голосования местных жителей.

С начала действия программы в Тбилисском районе благоустроено пять зеленых зон в станицах Тбилисской, Геймановской, Ловлинской и хуторе Северокубанском.



Как сообщали ранее Юга.ру, в станице Тбилисской приступили к капитальному ремонту клуба.