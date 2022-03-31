В Тбилисском районе появится новая зеленая зона
В станице Тбилисской начались работы по реконструкции территории, прилегающей к кинотеатру «Юбилейный»
Реконструкция ведется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В станице появятся большой фонтан, лавочки, фонари, урны, уложат тротуарную плитку и проведут озеленение.
На благоустройство выделено более 21 млн рублей.
Парк был выбран как объект для первоочередной реконструкции по итогам рейтингового голосования местных жителей.
С начала действия программы в Тбилисском районе благоустроено пять зеленых зон в станицах Тбилисской, Геймановской, Ловлинской и хуторе Северокубанском.
Как сообщали ранее Юга.ру, в станице Тбилисской приступили к капитальному ремонту клуба.