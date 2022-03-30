В Краснодаре будут судить чиновника из Россельхознадзора. Его подозревают в получении крупной взятки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Уголовное дело о взяточничестве возбуждено против заместителя руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Фигуранта дела арестовали и заключили под стражу

По данным краевого управления СКР, в марте 2022 года чиновник решил за деньги помочь своим знакомым. Он пообещал, что без особых проблем будет принимать, рассматривать поданные ими документы и выдавать в приоритетном порядке карантинные сертификаты. На нарушения, если они будут, он пообещал закрывать глаза.

«Взамен обвиняемый потребовал передавать ему на систематической основе взятки из расчета 15 рублей с 1 тонны сертифицируемой подкарантинной продукции», — говорится в сообщении ведомства.

17 марта после передачи взятки в 620 тыс. рублей заместителя руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора задержали.

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Сейчас чиновник находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край вошел в топ-3 российских регионов по числу полученных взяток в 2021 году.

Взятка Краснодар

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