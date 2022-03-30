В Краснодаре будут судить чиновника из Россельхознадзора. Его подозревают в получении крупной взятки
Уголовное дело о взяточничестве возбуждено против заместителя руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Фигуранта дела арестовали и заключили под стражу
По данным краевого управления СКР, в марте 2022 года чиновник решил за деньги помочь своим знакомым. Он пообещал, что без особых проблем будет принимать, рассматривать поданные ими документы и выдавать в приоритетном порядке карантинные сертификаты. На нарушения, если они будут, он пообещал закрывать глаза.
«Взамен обвиняемый потребовал передавать ему на систематической основе взятки из расчета 15 рублей с 1 тонны сертифицируемой подкарантинной продукции», — говорится в сообщении ведомства.
17 марта после передачи взятки в 620 тыс. рублей заместителя руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора задержали.
Сейчас чиновник находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Получение взятки».
Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край вошел в топ-3 российских регионов по числу полученных взяток в 2021 году.