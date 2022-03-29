Показываем красивое. В новой очереди парка «Краснодар» появилось озеро

Фотограф Евгений Таранжин снял с воздуха озеро в новой очереди парка «Краснодар»

Напомним, в парке «Краснодар» в 2021 году начали строить новую очередь. Она располагается на месте бывших полей футбольной академии. Подробности строительства остаются неизвестны. Ранее фотограф Евгений Таранжин снимал строительство парка с высоты птичьего полета. Тогда стало ясно, что в новой очереди будет несколько водоемов и, предположительно, японский сад.

29 марта Таранжин опубликовал в своем твиттере новые кадры парка. Строительство продолжается, а один из водоемов уже заполнили водой. По словам фотографа, это озеро Ойке.

© Фото Евгения Таранжина

© Фото Евгения Таранжина

© Фото Евгения Таранжина

Вероятнее всего, через озеро будет пролегать мост. Его будущие опоры уже находятся в воде.

© Фото Евгения Таранжина

© Фото Евгения Таранжина