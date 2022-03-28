Рабочая неделя в Краснодарском крае начнется с сильного ветра, но потом резко потеплеет

Синоптики предупредили о ветре в Краснодарском крае до 15-20 м/с

Утром 28 марта в Краснодаре +2 °С градуса и небольшая облачность. Днем воздух прогреется до 7 °С, без осадков. Но по данным сервиса «Яндекс.Погода» будет дуть ветер с порывами до 11 м/с.

Во вторник в кубанской столице потеплеет до 14 °С и все неделю температура воздуха будет расти. В пятницу синоптики обещают до 21 °С. Осадков на неделе не ожидается.

В краснодарском гидрометцентре обещают по краю переменную облачность. Днём преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 4…9 °С, в горах -2…+3 °С.

В ближайшие несколько дней по краю обещают потепление до 13-18 °С. Во вторник местами пройдет небольшой дождь. В Кропоткине и Армавире температура поднимется до 22 °С, а в Тамани только до 13 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Утром временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 12-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с, ночью на участке Джубга-Магри 15-20 м/с, местами порывы до 23 м/с. Температура воздуха 5…10 °С.

На участке от Джубги до Магри будет 28-30 марта будет идти дождь, в предгорных районах ожидаются осадки с мокрым снегом. В городах на побережье наоборот потеплеет — в Сочи до 17 °С, в Анапе до 13 °С, а в Геленджике будет всего 12 °С.