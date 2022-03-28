В Гулькевичском районе загорелся поезд

На железнодорожной станции в Гулькевичском районе загорелся вагон поезда

27 марта очевидцы поделились в соцсетях кадрами горящего вагона поезда. На них видно клубы дыма из окон и спасателей, которые пытаются потушить вагон.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что возгорание произошло на железнодорожной станции Гирей около 13:46. Всего огонь охватил 42 кв метра. Вагон был пустой.

Тушить состав мешал сильный снег и ветер. Но 5 пожарных ликвидировали возгорание примерно за 40 минут.

Как писали Юга.ру, в Сочи на улице Чайковского пожар начался на территории гаражного кооператива. Площадь возгорания составила 200 кв метров.