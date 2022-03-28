В Гулькевичском районе загорелся поезд

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Краснодара», t.me/chpkrasnodara
    © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Краснодара», t.me/chpkrasnodara

На железнодорожной станции в Гулькевичском районе загорелся вагон поезда

27 марта очевидцы поделились в соцсетях кадрами горящего вагона поезда. На них видно клубы дыма из окон и спасателей, которые пытаются потушить вагон. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что возгорание произошло на железнодорожной станции Гирей около 13:46. Всего огонь охватил 42 кв метра. Вагон был пустой.

Тушить состав мешал сильный снег и ветер. Но 5 пожарных ликвидировали возгорание примерно за 40 минут. 

Как писали Юга.ру, в Сочи на улице Чайковского пожар начался на территории гаражного кооператива. Площадь возгорания составила 200 кв метров.

Гулькевичский район Поезда Пожары

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