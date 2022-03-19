В Геленджике два человека погибли из-за обрушения стены строящегося отеля

19 марта следователи начали проверку после обрушения части строящегося здания на улице Маячной,9 в Геленджике

По данным краевой прокуратуры, днем 19 марта на строительной площадке на улице Марочной, 9 обрушилась часть стены строящегося спального корпуса. По этому адресу находится отель Alean Family Resort & Spa Biarritz.

«Строительство корпуса осуществлялось генеральным подрядчиком ООО «ЖСК» по заказу ООО Пансионат «Сосновая роща», — говорится в сообщении ведомства.

В результате обрушения стены погибли два человека. Это рабочие, которые прокладывали силовой кабель в траншею. В больницу доставили одного человека — это бульдозерист, который копал траншею.

В прокуратуре уточнили, что по факту случившегося началась проверка территориальным следственным отделом.