В Геленджике два человека погибли из-за обрушения стены строящегося отеля

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Евгения Уварова, Юга.ру
    © Фото Евгения Уварова, Юга.ру

19 марта следователи начали проверку после обрушения части строящегося здания на улице Маячной,9 в Геленджике

По данным краевой прокуратуры, днем 19 марта на строительной площадке на улице Марочной, 9 обрушилась часть стены строящегося спального корпуса. По этому адресу находится отель Alean Family Resort & Spa Biarritz.

«Строительство корпуса осуществлялось генеральным подрядчиком ООО «ЖСК» по заказу ООО Пансионат «Сосновая роща», — говорится в сообщении ведомства.

В результате обрушения стены погибли два человека. Это рабочие, которые прокладывали силовой кабель в траншею. В больницу доставили одного человека — это бульдозерист, который копал траншею.

В прокуратуре уточнили, что по факту случившегося началась проверка территориальным следственным отделом. 

Геленджик Прокуратура Следственный комитет Строительство

Новости

В Геленджике два человека погибли из-за обрушения стены строящегося отеля
С мая между Анапой и Минском начнет курсировать пассажирский поезд
Активистку из Краснодара арестовали на 10 суток за репост и комментарий. На свободе она пробыла один день после прошлого ареста
В Краснодаре начались работы по сохранению здания Штаба Добровольческой армии генерала Корнилова
В Краснодаре на все ярмарки выходного дня привезли более 15 тонн сахара
В краснодарской «Типографии» пройдут благотворительные чтения

Лента новостей

Улицу Красную в Краснодаре вновь будут перекрывать на выходные
Вчера, 11:26
Улицу Красную в Краснодаре вновь будут перекрывать на выходные
В Краснодаре снова можно пообедать на фудкорте
17 марта, 16:48
В Краснодаре снова можно пообедать на фудкорте
Краткий репортаж из шести ТЦ
Что вы купили с запасом в связи с повышением цен?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте