Из-за весеннего снега в Сочи не могли сесть самолеты, а на дорогах произошло множество ДТП

Вечером 17 марта на Сочи обрушился снегопад. Из-за этого на дорогах происходили ДТП, падали деревья, а самолеты не могли приземлиться. Непогода бушевала всю ночь, в некоторых районах города толщина снежного покрова составляет 25 см.

В пресс-службе аэропорта Сочи рассказали, что в четверг вечером на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли три рейса из Москвы и по одному из Красноярска и Уфы. Еще два самолета находились в зоне ожидания. Ближе к 1:00 18 марта все рейсы, ушедшие на запасной аэродром, вернулись в Сочи.

Еще два рейса компаний «Аэрофлот» и «Россия» 18 марта перенесли вылет из Сочи с 5:00 до 15:00. Всех пассажиров разместили в гостиницах. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

На транспортной развязке «Спутник» произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу четыре легковушки. Водитель Lexus превысил скорость на заснеженной дороге и врезался в Kia Rio и Renault Logan. После удара водитель Renault потерял управление и наехал на Mazda Demio. Чуть позже на этой же трассе автомобиль ВАЗ-21122 на скользком участке дороги не справился с управлением и столкнулся с Hyundai.

Еще одна авария произошла уже утром в пятницу на улице Клубничной. Там автобус не смог подняться в гору и врезался в легковушку.