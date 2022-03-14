В Адыгее назначили нового главу следственного комитета

В Адыгее назначили нового руководителя СУ СКР. Им стал Александр Липало, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Мурат Кумпилов.

«Поздравляю Александра Владимировича с назначением. Уверен, что его профессионализм и большой практический опыт позволят успешно решать ответственные задачи, возложенные на ведомство», — написал Кумпилов.

До Липало эту должность занимал Василий Лапин.

По данным «Коммерсанта», Липало родился в 1975 году в селе Петрушино Ростовской области. В 1995 году он окончил Саратовскую государственную академию права.

В органах СК работает с 2007 года. До этого он проработал в органах прокуратуры РФ, в том числе в военной прокуратуре. За время работы был отмечен медалями «За безупречную службу» III, II, I степени.