В Краснодаре два городских автобуса изменят маршруты

В Краснодаре с 6 марта два автобуса будут ездить по новым маршрутам

В пресс-службе городской администрации сообщили, что с 6 марта городские автобусы № 29 «Посёлок Колосистый — Центральный колхозный рынок» и № 38 «Юбилейный микрорайон — ул. Средняя» изменят маршруты. Теперь они не будут заезжать на 3-й Звенигородский проезд, двигаясь из центра города. В обратном направлении движения, то есть к центру, заезд сохранится.