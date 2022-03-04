В Краснодаре два городских автобуса изменят маршруты

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре с 6 марта два автобуса будут ездить по новым маршрутам

В пресс-службе городской администрации сообщили, что с 6 марта городские автобусы № 29 «Посёлок Колосистый — Центральный колхозный рынок» и № 38 «Юбилейный микрорайон — ул. Средняя» изменят маршруты. Теперь они не будут заезжать на 3-й Звенигородский проезд, двигаясь из центра города. В обратном направлении движения, то есть к центру, заезд сохранится.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства, сказали, что изменение маршрута связано с безопасностью пассажиров. Дело в том, что в обновленных маршрутах будут отсутствовать левые повороты на нерегулируемом перекрёстке с высокой интенсивностью движения.

Краснодар Общественный транспорт

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В Краснодаре два городских автобуса изменят маршруты
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