На Кубани назначили нового руководителя краевого департамента строительства

В Краснодарском крае 3 марта назначили нового руководителя регионального департамента строительства. Им стал бывший начальник краевого управления строительства Сергей Власов.

Кто такой Сергей Власов?

Власов родился 19 сентября 1991 года в городе Боровичи Новгородской области. В 2013 году окончил Военно-космическую академию им. А.Ф. Можайского. В 2016 году прошел повышение квалификации военных специалистов по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения.

С 2008 по 2019 год проходил военную службу в Вооруженных Силах РФ. С апреля 2020 года работал в главном управлении строительства Краснодарского края, которое возглавил с декабря 2021 года.