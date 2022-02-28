В Краснодаре застройщик получил пять лет условно за хищение 100 млн рублей

В Краснодаре Прикубанский районный суд вынес приговор одному из учредителей ООО «КубаньКапиталСтрой» Владимиру Нестеренко. За хищение 100 млн рублей у дольщиков он получил пять лет условного срока.

Установлено, что в 2015 году Нестеренко со своим братом стали учредителями ООО «КубаньКапиталСтрой», чтобы заключать договоры с дольщиками на строительство ЖК в Краснодаре по проезду 1-й Лиговский. Они заранее знали, что строительство домов не будет закончено, а деньги потратили на свои нужды.

Через фиктивные договоры купли-продажи Нестеренко легализовал 7 млн 292 тыс. 640 рублей. Еще 5 млн 878 тыс. 900 рублей он вывел через договоры на штукатурные работы. Эти деньги он также потратил на собственные цели.

В отношении учредителя возбудили уголовное дело ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (Мошенничество и отмывание денег). В суде Нестеренко свою вину не признал и сказал, что сделал все, чтобы достроить дома, сообщили в пресс-службе суда.