Выходные на Кубани будут теплыми и дождливыми

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 25-27 февраля

В Краснодаре в пятницу ожидается переменная облачность и понижение температуры. Днем будет 11-13 °C и северо-восточный ветер 5-10 м/с.

По краю 25 февраля преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 10-15 °C, в горах 8-13 °C

На Черноморском побережье без существенных осадков, на участке Анапа-Геленджик местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы 15-18 м/с, в Новороссийске 18-23 м/с. Температура воздуха 12-17 °C.

В Краснодаре 26-27 февраля пройдут дожди. В субботу в краевой столице будет 11 °C, а в воскресенье столбик термометра опустится до 10 °C. Ветер северный 3-5 м/с.

На выходных в крае облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, в отдельных районах ливень, в горах дождь с мокрым снегом. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °C, днем 26 февраля 7-12 °C, 27 февраля 5-10 °C

На Черноморском побережье переменная облачность. Местами дождь. Ветер северо-восточный и северный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, днем в субботу порывы 15-20 м/с, в Туапсинском районе южной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 26 февраля 5-10 °C, 27 февраля 3-8 °C. Днем на выходных будет 6-11 °C.