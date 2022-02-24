На Кубани назначили врио министра финансов
Александр Кнышов стал врио министра финансов Краснодарского края
На Кубани 24 февраля врио министра финансов назначили Александра Кнышова. Ранее он занимал должность заместителя руководителя ведомства, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Ранее этот пост министра финансов Краснодарского края занимал Сергей Максименко. Он уволился по собственному желанию
Кто такой Александр Кнышов?
Кнышов родился 7 июня 1973 года. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
С 1997 года работал на разных должностях в Управлении федерального казначейства по Краснодарскому краю. С 2002 года перешел на службу в региональный минфин. С 2010 работал в министерстве труда и социального развития Краснодарского края. В 2016 году Александр Кнышов занял пост заместителя министра финансов Кубани.