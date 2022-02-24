На Кубани назначили врио министра финансов

Краснодарский край

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  • Александр Кнышов © Фото с сайта администрации Краснодарского края
    Александр Кнышов © Фото с сайта администрации Краснодарского края

Александр Кнышов стал врио министра финансов Краснодарского края

На Кубани 24 февраля врио министра финансов назначили Александра Кнышова. Ранее он занимал должность заместителя руководителя ведомства, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Ранее этот пост министра финансов Краснодарского края занимал Сергей Максименко. Он уволился по собственному желанию

Кто такой Александр Кнышов?

Кнышов родился 7 июня 1973 года. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

С 1997 года работал на разных должностях в Управлении федерального казначейства по Краснодарскому краю. С 2002 года перешел на службу в региональный минфин. С 2010 работал в министерстве труда и социального развития Краснодарского края. В 2016 году Александр Кнышов занял пост заместителя министра финансов Кубани.

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