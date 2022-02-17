Кубанские чиновники в 2021 году скрыли 109 млн рублей доходов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В прокуратуре рассказали, сколько денег и какое имущество в 2021 году скрыли представители кубанской власти

Прокуратура Кубани в 2021 году установила 880 представителей власти, которые скрыли свои доходы. Суммарно они не отчитались о 109 млн рублей, 114 земельных участках площадью 729 га, 119 объектах жилого и нежилого назначения, 82 транспортных средствах и о финансовых обязательств на сумму более 50,2 млн рублей. Также чиновники скрыли 2,6 тыс. банковских счетов.

Кроме того, прокуроры выявили 7,7 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. Больше 2,7 тыс. должностных лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность. Еще 30 представителей власти лишились своих постов.

В судебном порядке назначили вернуть 130,6 млн рублей, полученных незаконно. Для уголовного преследования в органы направили 83 материала в отношении коррупционеров. В сообщении прокуратуры не уточняется, к каким ведомствам относятся нарушители и есть ли среди них сотрудники прокуратуры.

Как писали Юга.ру, в 2021 году Кубань стала вторым регионом в России по числу взяток. Первое место в антирейтинге заняла Москва. 

Взятка Коррупция Прокуратура Чиновники

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